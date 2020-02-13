Онищенко оценил новый метод диагностики коронавируса
Депутат Госдумы Геннадий Онищенко обсудил с РИА ФАН новый метод диагностики, которым китайские врачи объяснили резкий рост выявленных случаев заражения коронавирусом.
«Сюда теперь включают все клинические диагнозы, а до этого дня были только подтвержденные лабораторно», — заметил парламентарий.
По его мнению, это сделано правильно, поскольку нет ни одного заболевания, которое бы подтверждалось на 100% лабораторно. По словам Онищенко, причины могут быть две — либо неправильно выполненная методика, либо нечувствительность диагностики.
«В данном случае это шаг в нужном направлении, потому что за последние три месяца врачи начали четко понимать специфику клинической картины этого заболевания в отличие от гриппа», — отметил законодатель.