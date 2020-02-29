Онищенко оценил интимный пирсинг

Бывший главный санитарный врач России, первый зампредседателя комитета по образованию и науке Госдумы Геннадий Онищенко оценил молодежную моду на пирсинг. Чаще, по наблюдениям специалиста, этим страдают девушки.

Как считает Онищенко, страсть к пирсингу и татуировкам — признак переизбытка половых гормонов. Об этом он заявил в интервью радиостанции «Говорит Москва».

«Пирсинг — это, конечно, глупейшая мода. Мы с вами знаем много глупых мод: и в нос, и в пуповину, особенно почему-то девушки этим увлекаются, некоторые даже в язык вставляют. Во-первых, это афизиологично, тем более на интимные места. И гигиена нарушается, и травматизация идет», — объяснил специалист.

Ранее он выступил категорически против татуировок, назвав их туземной модой, а носителей картин на коже сравнил с ковриками. Также, по словам Онищенко, сама процедура нанесения тату не безопасна с точки зрения заражения, нарушения естественных кожных покровов. Вот в Европе, например, уже намерены запретить два пигмента из красок для татуировок из-за их высокой канцерогенности, добавил парламентарий.