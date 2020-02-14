Онищенко оценил фильм Дудя про ВИЧ в России

По данным издания, в документальной ленте говорится, что число заболевших ВИЧ в России, по подсчетам специалистов, превысило один миллион человек.

Онищенко заметил, что число «миллион» справедливо в том случае, если ввести отчет с конца 80-х, когда в стране был поставлен первый диагноз ВИЧ.

Депутат напомнил, что распространение инфекции признается эпидемией, когда число зараженных составляет 1% от всего населения страны.

«У каждой инфекции свой порог. У нас 1% от 148 миллионов это сколько? Считать умеем? Нет эпидемии», — приводит слова бывшего главного санитарного врача России «Русская планета».