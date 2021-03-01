Онищенко отметил вред большого числа выходных дней

Первый зампред думского Комитета по образованию и науке Геннадий Онищенко отметил негативные последствия избытка нерабочих дней в стране. Парламентария процитировало ИА Ura.ru.

«Это отнюдь не способствует интенсивному развитию экономики даже в тех отраслях, которые на нее не влияют. Если это произойдет [праздники сократят], никто ничего не потеряет», — подчеркнул законодатель.

Он обратил внимание на то, что во время новогодних праздников люди больше употребляют спиртных напитков, что не способствует сохранению их здоровья.

Финансовый аналитик и экономист Виталий Калугин отметил, что большое количество выходных сказывается на ВВП несущественно.

«Потери ВВП составляют 0,1-0,2% в год», — уточнил собеседник информагентства.

Он заметил, что отечественная экономика основана на непрерывных производствах, а сокращенные рабочие недели касаются только работников офисов и госучреждений, которые в ВВП не вносят существенного вклада. Специалист напомнил, что также непрерывно работает и розничная торговля, которая влияет на экономику.