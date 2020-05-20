Онищенко осудил высказвание доктора Мясникова

«Такой призыв, безусловно, не может быть поддержан. Такие заявления делать не надо, тем более человеку, который врач и спикер оперштаба по борьбе с коронавирусом. На нем лежит дополнительная ответственность. Они слишком категоричны и неверны в данной ситуации. Это ультралиберальные заявления. Согласно исследованию в Испании, примерно 30% людей в состоянии, близкому к психическому срыву», — пояснил Онищенко.

По его мнению, в случае с коронавирусом врачи должны выполнять свою работу.

«Ситуация стабилизируется, но расслабляться сейчас я бы не советовал. Сегодня у нас резко уменьшилось число больных на ИВЛ, это говорит о том, что интенсивность циркуляции вируса в популяции уменьшается. Бог нам дал одну жизнь, а вот как мы ее проживем, во многом зависит от нас. Нужно выполнять то, что от нас требуется: это гигиена, уменьшение контактов, соблюдение социальной дистанции. Жить можно нормально», — уточнил Онищенко.

Ранее доктор Александр Мясников выступил в программе «Спасибо, доктор!»

«Инфекция возьмет свое. Мы все равно все переболеем. Кому положено умереть — помрут», — заявил он.