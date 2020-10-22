Онищенко оспорил неэффективность перчаток во время пандемии
Онищенко подчеркнул в эфире радио «Комсомольская правда», что на 100% от инфекции действительно защититься невозможно.
«Да, на 100% ничего не защищает, и маска на 100% не спасает. <…> Понимаете, за такие заявления нужно голову отрывать», — сказал бывший главный санитарный врач РФ. Он подчеркнул, что «такие вещи нельзя говорить».
Таким образом Онищенко отреагировал на позицию главного инфекциониста Минздрава РФ, профессора Владимира Чуланова. Сначала он назвал перчатки «избыточной мерой», но потом решил пояснить свою позицию. По мнению специалиста, перчатки и кожные антисептики обладают одинаковым профилактическим эффектом. Однако первые можно использовать только один раз.
COVID-19, напомнил сайт RT, может протекать у человека по одному из четырех сценариев — бессимптомно, с признаками ОРЗ, с нетяжелой или осложненной формой пневмонии.