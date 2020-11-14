Онищенко объяснил рост заболеваемости COVID-19 в России

По его словам, в регионах вирус начал активно распространяться только сейчас, потому что эпидемия дошла туда позже. При этом в Москве уже выработался иммунитет у определенной части населения.

«Я надеюсь, что до значительной части населения удалось достучаться и они пользуются теми мерами личной профилактики, которая им была рекомендована», — добавил Онищенко.

По данным «Газеты.Ru», министр здравоохранения России Михаил Мурашко назвал эпидемическую ситуацию в России напряженной. Он пояснил, что не хватает мест для тех, кому требуется госпитализация. В среднем в больницах свободно около 20% мест, но в некоторых регионах загрузка достигает 90%. По словам Мурашко, сложившаяся ситуация вызывает тревогу.

Также Онищенко уточнил, что самые опасные больные — бессимптомные. Они не подозревают о наличии инфекции у себя, при этом могут заразить большое количество людей вокруг. По мнению Онищенко, бессимптомных пациентов надо изолировать. Об этом сообщило ИА Nation News.