Онищенко объяснил причину снижения продолжительности жизни в России

Депутат Госдумы Геннадий Онищенко объяснил, с чем связано снижение продолжительности жизни на два года в 2020 году. Об этом сообщило РИА ФАН.

По его словам, это связано с пандемией коронавируса. Онищенко уточнил, что дело не в смертности от коронавируса, а в том, что система здравоохранения перегружена и плановая медицинская помощь не оказывалась в полной мере.

«Такое снижение произошло не только у нас, но и в других странах. К сожалению, это так», — заключил он.