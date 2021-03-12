facebook_pixel
    12 марта 2021, 16:56

    Онищенко объяснил причину снижения продолжительности жизни в России

    Дарья Морозова

    Депутат Госдумы Геннадий Онищенко объяснил, с чем связано снижение продолжительности жизни на два года в 2020 году. Об этом сообщило РИА ФАН.

    По его словам, это связано с пандемией коронавируса. Онищенко уточнил, что дело не в смертности от коронавируса, а в том, что система здравоохранения перегружена и плановая медицинская помощь не оказывалась в полной мере.

    «Такое снижение произошло не только у нас, но и в других странах. К сожалению, это так», — заключил он.