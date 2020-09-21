Онищенко объяснил, почему в России нельзя вводить четырехдневку

По его словам, жители нашей страны могут начать больше злоупотреблять спиртными напитками в случае сокращения рабочей недели. Онищенко считает, что в России плохо развита индустрия отдыха и досуга. Так, многие могут начать пить уже в четверг, информирует сайт «Экономика сегодня».

Депутат отметил, что граждане не пойдут на прогулки с семьей и предпочтут «лежать на диване». Он заключил, что переход на четырехдневную рабочую неделю невозможен по причине экономической ситуации в нашей стране.