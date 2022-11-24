24 ноября 2022, 12:40
Онищенко объяснил, почему некотороые медицинские вопросы политизируются
Онищенко: все такие утонченные, когда тема заходит о переименовании оспы обезьян
Академик РАН, доктор медицинских наук, профессор, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко в разговоре с радиостанцией Sputnik объяснил, почему многие вопросы, касаемые медицины, политизируются.
Он объяснил свою точку зрения на примере оспы обезьян.
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«Когда возникают проблемы с массовыми заболеваниями, то тут уж политика скачет иногда впереди дыма паровоза. <…> Оспу обезьян хотят переименовать. Все такие утонченные, чувствительные — что вдруг африканцы обидятся на что-то там», — сообщил академик.
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В качестве примера политизации Онищенко также привел агитацию однополых браков.
«А сейчас агитируют за однополые браки. Кому они нужны? Это тоже пример политизации темы здоровья человека», — резюмировал Онищенко.
Геннадий Онищенко
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