Онищенко объяснил новую вспышку коронавируса в России

Депутат и бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко в разговоре с Lenta.ru объяснил, почему в России снова начался рост случаев заболеваемости ковидом. Он отметил, что это прогнозируемая ситуация.

Онищенко пояснил, что осенью респираторные инфекции, к которым относится коронавирус, всегда распространяются быстрее. Поэтому рост заболеваемости был ожидаем. Исправить ситуацию поможет вакцинация. «Неплохо поработали летом, когда было принято решение привить обязательный контингент — социальную сферу и так далее. Но этого оказалось пока мало», — сказал депутат.