Онищенко объяснил, кто будет жить на 8 лет дольше. Надо только перестать пить

Ожидаемая продолжительность жизни россиян выросла на 7,7 года, но этот показатель говорит о сроке жизни тех, кто родился в 2019-м. На это обратил внимание депутат Госдумы Геннадий Онищенко.

«Этот термин правильно называется продолжительность предстоящей жизни для поколения, родившегося в этом году. Это очень комплексный показатель. Он рассчитывается изначально от детской, младенческой смертности, материнской смертности, каждый умерший младенец он вносит огромный вклад. Кроме рождения, играет роль отношение людей к здоровью, раннее выявление заболеваний, проведение вакцинопрофилактики», — объяснил Онищенко.

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По его словам, показатель рассчитывается примерно так: человек должен прожить 74 года, если ребенок умер при рождении, он вносит в расчеты очень большой минус — 74, если умер в 72 — отнимается два года. Кто-то не вносит ничего, а кто-то — плюсует.

Кроме смертности, специалисты учитывают питание, потребление алкоголя и курения, лекарственное обеспечение.

Он также обратил внимание на то, что в национальном проекте прописано, что Россия должна к 2024 году выйти к продолжительности жизни в 78 лет, причем не в расчете на будущее поколение, а среди тех, кто живет сейчас.

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«Разница между мужчинами и женщинами очень большая. 10 лет. Это тяжелый показатель. Такой показатель бывает, когда идет война, когда мужчины гибнут. Но у нас есть это: мы много пьем. Нетрудно догадаться, кто берет на себя этот удар», — добавил Онищенко.

Ранее Вероника Скворцова объявила журналистам, что продолжительность жизни россиян с 2000 года увеличилась почти на восемь лет. Она не уточнила, сколько именно, по расчетам, проживет новое поколение. Однако, как писал «Сноб», в 2018 году ожидаемая продолжительность жизни россиян при рождении составляла 72,91 года, в 2000-м — 65,34 года.