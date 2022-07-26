Онищенко объяснил, как избежать теплового и солнечного ударов в жару

Академик РАН Геннадий Онищенко поделился с РИА ФАН рядом советов, как в жаркую погоду избежать солнечного и теплового ударов.

«Отдых рядом с водоемом ― это прекрасно, когда там прохлада ощущается, а просто ходить по улицам я бы не рекомендовал», — рассказал Онищенко.

По его словам, когда на улице 30-градусная жара, лучше отказаться от пляжа и изменить режим физической активности, а также режим пребывания на улице. Ошищенко посоветовал гулять во второй половине дня, когда спадает жар от солнца. При этом важно выбирать одежду светлых оттенков и иметь при себе головной убор. Кроме того, следует есть больше овощей и поддерживать питьевой режим.

«Не провоцируйте чувство жажды. Пусть вам даже кажется, что пить не хочется, организм сам разберется», — добавил собеседник информагентства.