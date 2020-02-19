Онищенко объяснил, чем опасны китайские туристы для России

«Хоть сейчас ситуация и угасает, но есть еще много больных, причем в тяжелой форме. Нужно умерить поток туристов, а на границе с Китаем, где находятся российские города Благовещенск, Хабаровск, Владивосток, [существует] непрерывный поток — в день по несколько тысяч и в ту, и в другую сторону ходят. Но, чтобы поскорее закончить с этой ситуаций, надо пока придержать», — сказал Онищенко.

Алексей Мазур, новосибирский политик, думает, что истинная причина другая. Он предполагает, что российским властям известны случаи заражения новым вирусом в РФ, о которых они не сообщают.