Онищенко не увидел оснований для выдвижения на Нобелевку создателей «Спутника V»

По мнению парламентария, вакцина от COVID-19 не является научным открытием, поскольку она не сделана на новой научной идее.

«Это достаточно стандартная сейчас технология, которая используется на гепатитных вакцинах. <…> Но поскольку Нобелевский комитет последнее время принимает решения иногда… Во всяком случае, я не вижу здесь больших оснований», — отметил законодатель.

Он предложил отметить вклад отечественных специалистов государственной премией, так как наличие в стране подобной вакцины вселяют в людей чувство стабильности и защищенности.

«А сама технология, которая здесь применялась, она, я бы сказал, не традиционная, но, во всяком случае, известная», — заключил депутат.

В свою очередь главный научный сотрудник отдела геномной медицины Института акушерства и гинекологии имени Д. О. Отта Владислав Баранов прокомментировал вручение Нобелевской премии по химии микробиологам Дженнифер Дудна и Эммануэль Шарпантье за технологию редактирования генома CRISPR/Cas9.

«Они были первыми, кто открыл систему, которая использует микробы для борьбы с себе подобными и может направленно менять геном в клетках», — обратил внимание специалист.