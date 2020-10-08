Онищенко не увидел оснований для выдвижения на Нобелевку создателей «Спутника V»
По мнению парламентария, вакцина от COVID-19 не является научным открытием, поскольку она не сделана на новой научной идее.
«Это достаточно стандартная сейчас технология, которая используется на гепатитных вакцинах. <…> Но поскольку Нобелевский комитет последнее время принимает решения иногда… Во всяком случае, я не вижу здесь больших оснований», — отметил законодатель.
Он предложил отметить вклад отечественных специалистов государственной премией, так как наличие в стране подобной вакцины вселяют в людей чувство стабильности и защищенности.
«А сама технология, которая здесь применялась, она, я бы сказал, не традиционная, но, во всяком случае, известная», — заключил депутат.
В свою очередь главный научный сотрудник отдела геномной медицины Института акушерства и гинекологии имени Д. О. Отта Владислав Баранов прокомментировал вручение Нобелевской премии по химии микробиологам Дженнифер Дудна и Эммануэль Шарпантье за технологию редактирования генома CRISPR/Cas9.
«Они были первыми, кто открыл систему, которая использует микробы для борьбы с себе подобными и может направленно менять геном в клетках», — обратил внимание специалист.