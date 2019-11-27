Онищенко не увидел «мракобесия» в совете врача пациентке съездить к мощам

Отоларинголог Юрий Белоненко прописал своей пациенте лекарства и поездку к мощам святителя Луки для излечения. Депутат Госдумы, бывший глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко не увидел в действиях врача ничего предосудительного и заверил «360», что такие советы могут сказываться положительно.

«Конечно, официальная медицина этого не делает, не разрешает — это первое. Но сам факт этот, если, допустим, пациентка верующая, то в принципе, как некий психологический настрой, как некая концентрация воли, в случае веры, <…> это будет играть определенную психологическую роль», — отметил Онищенко.

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Он пояснил, что подобные направления мобилизуют волю человека. На сам процесс лечения они не влияют, но вреда от такого совета не будет.

«Конечно же, в медицинских документах такие записи не допускаются, потому что в официальной медицине такого способа лечения нет. Обычно мы говорим о том, что нужна вера во врача. Если больной верит врачу и доверяет — это играет огромную роль», — продолжил депутат.

«Если больному после разговора с врачом не стало легче, то это не врач», — напомнил Онищенко слова психиатра Владимира Бехтерева.

«Это свидетельствует о том, что психологическая и психическая мобилизация человека, в том числе и с элементами внушения со стороны врача, безусловно играет позитивную роль», — подчеркнул он.

По словам депутата, отоларинголога не накажут за выписанное направление. При этом дать совет можно было на словах, а не записывая в документе с печатью. Эффект был бы одинаковый, но никаких вопросов бы не возникло.

«Я в этом не вижу ничего предосудительного <…> Я не вижу здесь никакого мракобесия. Я вижу, что это один из способов [помочь] со стороны врача. Иногда больному можно посоветовать не значимое, но главное, если он поверит в это, это его мобилизует и поможет излечиться. От инфекций его это, конечно, не вылечит, но мобилизовать волю может», — заключил Онищенко.

Речь идет о направлении отоларинголога Юрия Белоненко, который выписал пациентке препараты и посоветовал приложиться к святым мощам в Симферополе. По его словам, к таким назначениям не прибегает не часто, а только в «исключительных случаях, когда не в силах однозначно решить проблему человека».