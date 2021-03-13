Онищенко назвал выставку с трупами на ВДНХ полезной для детей

Анатомическую выставку «Мир тела» на ВДНХ было бы полезно посетить детям, особенно тем, кто хочет стать врачом. Об этом изданию «Подъем» заявил депутат Госдумы Геннадий Онищенко.

Парламентарий отметил, что целевая аудитория выставки «Мир тела», на которой представлены трупы, обработанные методом немецкого патологоанатома Гюнтера фон Хагенса, — это врачи и студенты-медики. По словам Онищенко, в этом нет никакой этической проблемы.

«Этот метод консервации очень современный, и если бы такие препараты сделать для всех медицинских вузов — цены бы не было, это был бы большой шаг вперед», — заявил депутат.

Онищенко рассказал: когда он учился в медицинском институте, у них всегда была острая нехватка трупов. И чтобы можно было изучать человека в полный рост с сохранением всей скелетной мускулатуры — в стране нет таких препаратов, только «муляжи из папье-маше».

«В Москве есть медицинские классы в школах. Если это человек, который выбирает для себя, быть ему врачом или нет, а это как раз возраст 12+, этим ребятам даже полезно будет сходить», — сказал Онищенко.

В РПЦ ранее назвали анатомическую выставку «Мир тела» эпатажным шоу. Руководство ВДНХ открестилось от экспозиции и заявило, что решение принимал арендатор.