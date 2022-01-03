Онищенко назвал возможные сроки окончания пандемии коронавируса

Пандемия коронавируса, если люди будут неукоснительно соблюдать все антиковидные требования, может закончиться уже к маю текущего года. Такое мнение выразил заслуженный врач России, врач-эпидемиолог Геннадий Онищенко. Он отметил, что времени до этого срока еще достаточно много, чтобы взять распространение вируса под контроль.

«До мая времени много <…>. Если мы сейчас с вами будем делать то, что нужно, то к тому времени она уже должна будет приостановиться, во всяком случае, попасть под управление», — заявил Онищенко в беседе с ТАСС.

По мнению медика, на сегодняшний день в России нет никаких предпосылок для того, чтобы началась паника и в стране вновь ввели нерабочие дни. Онищенко отметил, что сейчас справиться с ситуацией помогут вакцины, и нужно сосредоточиться на иммунизации населения, тогда пандемию удастся как минимум приостановить.

Ранее Онищенко дал совет россиянам на новогодние праздники. Он порекомендовал как можно больше гулять и кататься с оборудованных горок, а не проводить время за столом исключительно в еде.