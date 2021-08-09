Онищенко назвал решение о переводе непривитых студентов на удаленку разумным

Депутат Госдумы, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко считает, что рекомендации Минобранауки перевести невакцинированных студентов на удаленное обучение являются разумными. Однако некоторые студенты могут воспользоваться ситуацией. Об этом сообщила «Газета.ru».

«Разумная рекомендация. Если я как студент защищен, то я имею право получать образование в самом эффективном формате очного присутствия на занятиях. Если я этого не сделал, то, пожалуйста, есть альтернативный способ обучения», — отметил депутат.

Онищенко выразил сомнения насчет отдельной группы студентов, которая может воспользоваться ситуацией в своих целях. Однако парламентарий все же надеется, что современная молодежь приходит в вузы за знаниями, а не для того, чтобы просто провести время.