Онищенко назвал отказ ЕС от «Спутника V» смертельно опасным для сотен европейцев

Сотни европейцев могут умереть из-за отказа Евросоюза от российской вакцины «Спутник V». Такое мнение высказал экс-глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко.

Накануне еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон в эфире телеканала TF1 заявил, что ЕС не нуждается в российской вакцине. Компании, препараты от коронавируса которых зарегистрированы на территории Евросоюза, справляются с объемами. Бретон отметил, что в Европе коллективный иммунитет может сформироваться к середине лета.

«Вопрос в том, что чем быстрее будет сформирован коллективный иммунитет, тем лучше. А то, что сегодня происходит с вакциной AstraZeneca, с отказом от нее десятков европейских стран, конечно, замедляет этот процесс. Такие однополярные заявления Бретона стоят очень дорого: десятков-сотней жизней пожилых людей, которых в Европе спокойно, без политизации этого процесса, могли бы прививать», — сказал в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» Геннадий Онищенко.

Депутат Госдумы отметил, что России нужно прежде всего сосредоточиться на своих людях, агитировать на вакцинацию. Он отметил, что в России темпы вакцинации пока недостаточны.

Главное, по мнению Онищенко, нужно вакцинировать всех людей старше 65, затем перейти на остальные группы населения.