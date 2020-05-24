Онищенко назвал «неуклюжим заказом» возможность чипирования через вакцину

Эта конспирологическая теория — «абсолютный бред» и «неуклюжий заказ».

Если бы кто-то когда-то задался такой целью, он бы уже давно претворил мечты в жизнь.

«Например, через вакцинацию от гриппа. Только в прошлом году в России вакцинировали 60 миллионов человек, американцы — миллионов 200. <…> Или это весь мир делал бы через детскую вакцинацию, когда у нас все новорожденные вакцинируются от кори, АКДС, от туберкулеза и так далее», — заявил Онищенко.

Слухи о «жидком чипировании» не интересуют медицину и спецслужбы. Подобные вбросы — «шизофренический бред отдельных товарищей». Онищенко напомнил, что в России существует правовая база, чтобы отсекать «такую бредовую информацию» и блокировать заведомо ложную информацию. Людей же, распространяющих ее, привлекают к ответственности.

По мнению Онищенко, россияне, как и граждане других стран, понимают необходимость вакцинации от коронавируса. По этой причине они положительно воспримут такую возможность.

Ранее появилась информация, что общество станет неуязвимым к коронавирусу после вакцинации 95% населения. У инфекции больше не будет благоприятной почвы для размножения.

Вакцину от коронавируса сделают доступной для каждого человека. При этом она не будет обязательной — вколоть медицинский препарат можно только по желанию.