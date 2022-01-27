Онищенко назвал место, где невозможно вычислить заболевшего ковидом

Сейчас работодатели стараются сами выявлять сотрудников с признаками ОРВИ и отправлять их домой. Депутат Госдумы Геннадий Онищенко в разговоре с Общественной службой новостей рассказал, где выявить больного человека не получится.

«Одно дело, если человек придет в районную библиотеку и увидит там толпу читателей. Для зала библиотеки не очень важно. А, вот, предприятия общепита — столовая или ресторан, — это совсем другое дело. Пожалуй, я сегодня могу только одно место найти, где никого не отстранят: это метрополитен. Потому что там народ идет, почти бежит, стройными рядами. И кого-то из этого потока вырвать, остановить — это не получится», — сказал депутат.