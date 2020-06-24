Онищенко назвал Красную площадь самым безопасным местом во время парада Победы

Депутат Геннадий Онищенко пришел на парад Победы. Он сказал журналистам, что Красная площадь сейчас — самое безопасное место в мире во время разгула коронавируса.

«[Самое безопасное место] в Российской Федерации и на планете — это здесь. Самое безопасное», — пояснил Онищенко корреспонденту Life.

Он добавил, что ветеранов и всех, кто будет находиться на первой трибуне, проверили на коронавирус.

Военный парад в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне решили перенести с 9 мая на 24 июня из-за пандемии коронавируса. Праздничное мероприятие в этом году пройдет по новым правилам. Всех зрителей на трибунах, а их более тысячи человек, рассадят по принципу социального дистанцирования.

На праздник в Москву прилетели главы более 10 государств и международных организаций. Президент России Владимир Путин примет парад, а потом возложит цветы к Могиле Неизвестного Солдата. После этого он встретится с лидерами иностранных государств в Кремле и вручит государственные премии выдающимся россиянам.

Парад Победы начнется на Красной площади в 10:00. Смотрите прямую трансляцию на сайте «360».