Общество 05 июня 2023, 14:58 Онищенко назвал идею об отмене домашних заданий у школьников инфантильной

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Академик РАН, общественный деятель Геннадий Онищенко в разговоре с изданием kp.ru прокомментировал идею вице-спикера Госдумы от партии «Новые люди» Владислава Даванкова отменить домашние задания для школьников.

По его словам, подобная идея является инфантильной, несмотря на то, что нагрузка у учеников и правда высокая.

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«Нагрузка, в самом деле, высокая. Но это не значит, что надо разом все отменять. На мой взгляд, нужно просто пересмотреть, скорректировать объем работы школьника как во время занятий, так и после их окончания», — добавил Онищенко.

Ранее Владислав Даванков предложил издать закон, который отменяет домашние задания для школьников. Депутат считает, что нужно увеличить число кружков для ребят по робототехнике, нейросетям и программированию.