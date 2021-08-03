Онищенко напомнил о важности вакцинации для людей старше 60 лет

Бывший главный санитарный врач России, депутат Госдумы Геннадий Онищенко напомнил о том, что люди старше 60 лет находятся в первой группе риска по заражению коронавирусом. Они нуждаются в прививке вне очереди. Об этом написал RT.

По словам Онищенко, возраст является индикатором. Те граждане пенсионного возраста, которые страдают эндокринными, сердечно-сосудистыми и онкологическими заболеваниям, наиболее уязвимы.

«У нас есть и другие группы риска — по производственным показателям. Это медики, а также те, кто работают в сфере торговли, услуг. Но в группе старше 60 лет люди болеют, как правило, с выраженной „клиникой“, здесь наибольшее число осложнений и подавляющее большинство трагических исходов. Поэтому эта группа прежде всего должна быть привита», — подчеркнул депутат.

Ранее глава Минздрава Михаила Мурашко высказался о необходимости вакцинировать от коронавируса как можно больше россиян старше 60 лет.