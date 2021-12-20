Онищенко напомнил, что выступает против выходного дня 31 декабря

Депутат Госдумы Геннадий Онищенко в разговоре с ИА НСН выступил против того, чтобы делать 31 декабря выходным днем. А длинные январские выходные по его мнению «никому не нужны».

Длинные праздники отрицательно влияют на экономику, считает депутат.

«Это заезженная пластинка. У нас другая проблема — десять дней непонятно чего: каникул, праздников, которые никому не нужны. Мы всю декаду, когда весь мир уже начинает работать и запускает экономику, сидим. Была бы хоть какая-то дифференциация: хотя бы банки работали. А поскольку они не работают, значит, и бизнес тоже. Страна стоит, и экономика не работает — это наша беда», — заявил Онищенко.