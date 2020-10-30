«Надо понимать, что кальяны — это очень хорошая лазейка для употребления наркотиков. Потому что та смесь, которая туда засыпалась, нигде никем не контролировалась», — обратил внимание парламентарий.

По его словам, кальяны очень сложны с точки зрения безопасности. Ее нельзя гарантировать, поскольку неизвестно, кто курил его до тебя.

По мнению Онищенко, закон, ограничивающий табакокурение, является небольшим шагом в сторону того, чтобы вывести у населения зависимость от табака.