Онищенко: эхинококкоз является биологическим тупиком в природе
Депутат Госдумы Геннадий Онищенко обсудил с ИА Ura.ru сообщение о том, что в нескольких регионах страны собаки заражены эхинококкозом. Это заболевания может оказаться для человека смертельным.
По словам парламентария, этот вирус подобен бешенству. Если болеют дикие животные, то потом им могут заразиться домашние питомцы. Онищенко назвал эхинококкоз «биологическим тупиком в природе» и предупредил об опасности, которую он представляет для человека.
«Обстановку должны контролировать ветеринарные службы, а они у нас деградируют и не занимаются своими прямыми обязанностями», — заметил законодатель.