Онищенко: эхинококкоз является биологическим тупиком в природе

По словам парламентария, этот вирус подобен бешенству. Если болеют дикие животные, то потом им могут заразиться домашние питомцы. Онищенко назвал эхинококкоз «биологическим тупиком в природе» и предупредил об опасности, которую он представляет для человека.

«Обстановку должны контролировать ветеринарные службы, а они у нас деградируют и не занимаются своими прямыми обязанностями», — заметил законодатель.