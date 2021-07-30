Онищенко: 17 миллиардов на киберспорт в России недостаточно

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко призвал правительство России не жалеть денег на развитие киберспорта в отечественных вузах. Об этом написал сайт «Политика сегодня».

По словам Онищенко, 17 миллиардов для российских вузов — это слишком мало. Парламентарий вспомнил про киберспорт в школах, про которые изначально и шла речь. Введение киберспортивных дисциплин уже давно пора начать регулировать.

«В школах сложнее, нужна серьезная подготовка, чтобы киберспорт попал в школы. Там все строго регламентировано федеральными образовательными стандартами. Надо и педагогов готовить, и программы утверждать. Но туда тоже надо заходить, и чем раньше, тем лучше. Вообще с детского сада надо этим заниматься», — отметил Онищенко.

Депутат добавил, что лучше всего внедрять киберспорт в России с детского сада.