Общество 26 июня 2023, 10:08 «Они ждут помощи». Будущие контрактники рассказали о мотивации отправиться на службу Будущие контрактники из Москвы рассказали о своей мотивации отправиться на военную службу РИА «Новости»

Читать 360tv в

Будущие контрактники в едином пункте отбора на службу рассказали журналистам агентства городских новостей «Москва», почему они решили отправиться в зону спецоперации.

По словам мужчин, прибывших на пункт отбора на улице Яблочкова, они захотели принести пользу в бою.

Реклама

«Там, на передовой, ребята, и они тоже ждут помощи. И я думаю, что каждый автомат может помочь в этой победе», — рассказал один из будущих военных.

Другой доброволец заявил, что отправится на передовую не в первый раз.

«Я уже третий раз иду. Первые две командировки мы были на Кременной, Рубежном, Попасной, Соледаре, Яковлевке», — перечислил он.

Подробнее узнать о правилах набора на контрактную службу можно на сайте mos.ru, по телефону 117 или в Telegram-боте @MskContract_bot.

Ранее школьники из Мытищ на мастер-классе изготовили поделки в форме ангелов для бойцов СВО.