«Они служат Сатане!» Москвичка назвала рабочих врагами народа из-за 5G

В Москве женщина вооружилась телефоном и начала снимать для своего ТikТоk монтажников на улице, обвиняя их в том, что они служат Сатане. Ей показалось, что они устанавливают вышки 5G, за это она назвала их врагами народа.

Сторонница теорий заговора о смертоносных сетях пятого поколения увидела на улице монтажников вышки сотовой связи и не смогла пройти мимо. Она начала снимать их на телефон, обвиняя во всех грехах и заявляя, что из-за 5G якобы гибнут птицы по всему миру.

Москвичка пригрозила неугодным монтажникам, что их лица увидит весь ее TikTok. Но в этот момент ее тоже снимали.

«Они поставили эту вышку 5G. Они служат Сатане! Они зарабатывают, у них прекрасные зарплаты. Когда подключат 5G, люди будут погибать. Птицы уже умирают во всех странах мира!» — сказала она.

На прощание женщина назвала рабочих «позорниками».

«Сегодня ты будешь в TikTok, позорник!» — бросила она.

Миф об опасности сетей 5G ранее развеяли в Минцифры. Глава ведомства Максут Шадаев заявил, что они не несут никакого вреда для здоровья.