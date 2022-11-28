Эксклюзив 28 ноября 2022, 12:34 «Они сдружились». Сотрудница зоопарка в Иркутске рассказала, как собака выкормила леопарда Собака в зоопарке Иркутска выкормила и нашла друзей больному детенышу леопарда

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В иркутский зоопарк переехал детеныш леопарда. Местная собака заменила ему мать, а ее щенки — братьев. Сотрудница «Иркутской зоогалереи» рассказала «360», как котенка вскормила и выходила самка совсем другого семейства.

Леопард попал в зверинец по обмену с зоопарком. Его уже отлучили от груди, однако у больших кошек есть такая особенность — сосательный рефлекс сохраняется надолго, они нуждаются в материнской заботе. Сотрудница «Иркутской зоогалереи» объяснила, что леопарды сосут грудь даже после того, как начинают есть мясо. Животных это успокаивает.

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«Ну и в принципе маленькому ребенку одному некомфортно, а когда появились сводные братья и сестры, стало очень здорово. Он до сих пор живет с ними», — сказала она.

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В интернете появилось видео, где детеныш леопарда вместе с щенками сосет грудь собаки. Однако теперь он отвык от приемной матери и не подходит к ней. Его больше интересуют братья. Сотрудница зоопарка рассказала, что специально для этого зверю решили оставить двух друзей.

«Они сдружились. Мы специально оставили ему двух щенят. Сняли их с продажи, чтобы он с ними рос, потому что одному крайне некомфортно», — рассказала женщина.

Если с одиночеством леопарду помогли справиться, то с плохим зрением пока нет. После переезда в Иркутск у него обнаружили врожденный порок. Детеныш ослеп на один глаз и находится под постоянным наблюдением врача. Специалисты пытаются помочь ему компенсировать эту проблему и сделать так, чтобы не нарушилась координация.