Они просто не прошли мимо. Парней, помогавших спасти людей из горящего дома, наградили грамотами
Когда начался пожар, Мещеряковы попытались выйти на лестницу, но этот путь молодым родителям показался опасным. Через эту пелену пробирались и пожарные. Они знали, что в квартире есть дети, поэтому в комнате проверили каждый шкаф.
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Основные силы пожарных были сконцентрированы с той стороны дома, где горела квартира. Пожарные тащили шланги через подъезд и тушили со второго этажа. В этот момент мимо этого дома проходил Илья Птицын. Он увидел, что его помощь может пригодиться.
Меньше чем за две минуты молодой человек спустил вниз двоих детей. Илья работает монтажником, и этот опыт на высоте ему пригодился.
«Там ямы, камни… Держали, наверное, человек 20 эту лестницу. Сложность была — не хотелось бы с детьми падать. Мысль такая проскочила: с ребенком бы не упасть. Один-то ладно, земля мягкая, а вот если с ребенком» — вспоминает Илья Птицын.
В это же время Даниил, Саша и Никита выводили из подъезда бабушек, помогали таскать шланги и принимались за любую работу.
Общими силами пожарных и добровольцев эвакуировали 14 человек. Огонь потушили, всех спасли. Сегодня глава поселка вручил ребятам почетные грамоты. Со своей профессией добровольцы пока не определились, но помогать другим в экстренных ситуациях планируют и дальше.