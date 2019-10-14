Они просто не прошли мимо. Парней, помогавших спасти людей из горящего дома, наградили грамотами

Молодые парни помогли спасти людей из полыхающей многоэтажки. ЧП произошло 9 октября в поселке Богородицкий Сергиево-Посадского городского округа. Сегодня добровольцев наградили почетными грамотами.

Когда начался пожар, Мещеряковы попытались выйти на лестницу, но этот путь молодым родителям показался опасным. Через эту пелену пробирались и пожарные. Они знали, что в квартире есть дети, поэтому в комнате проверили каждый шкаф.

Источник фото: телеканал «360»

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Основные силы пожарных были сконцентрированы с той стороны дома, где горела квартира. Пожарные тащили шланги через подъезд и тушили со второго этажа. В этот момент мимо этого дома проходил Илья Птицын. Он увидел, что его помощь может пригодиться.

Меньше чем за две минуты молодой человек спустил вниз двоих детей. Илья работает монтажником, и этот опыт на высоте ему пригодился.

«Там ямы, камни… Держали, наверное, человек 20 эту лестницу. Сложность была — не хотелось бы с детьми падать. Мысль такая проскочила: с ребенком бы не упасть. Один-то ладно, земля мягкая, а вот если с ребенком» — вспоминает Илья Птицын.

Источник фото: телеканал «360»

В это же время Даниил, Саша и Никита выводили из подъезда бабушек, помогали таскать шланги и принимались за любую работу.

Общими силами пожарных и добровольцев эвакуировали 14 человек. Огонь потушили, всех спасли. Сегодня глава поселка вручил ребятам почетные грамоты. Со своей профессией добровольцы пока не определились, но помогать другим в экстренных ситуациях планируют и дальше.