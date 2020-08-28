«Они очень серьезно этапы прошли»: Лукашенко заявил о доверии к российской вакцине от коронавируса

Белорусский президент Александр Лукашенко объяснил, почему доверяет российской вакцине. Все дело в семье Владимира Путина, которая проверила на себе действенность прививки.

Во время общения с работниками ООО «Савушкин-Орша» Александр Лукашенко рассказал о договоренности между Россией и Белоруссией о доставке вакцины от коронавируса, сообщает БелТА. Лукашенко отметил, что именно Владимир Путин стал инициатором идеи о поставки вакцины в Белоруссию.

«Я ему (президенту России — прим.ред.) почему верю: он на своей семье испытал эту вакцину. Поэтому мы договорились, что они нас подключат. Они очень серьезно этапы прошли. Многие известные олигархи сделали эту прививку», — рассказал Лукашенко.

Тем не менее Лукашенко не исключает, что белорусы могут обратить внимание и на другие вакцины: «Посмотрим и другие. Но надо отдать должное, что россияне, китайцы и американцы идут впереди в создании и производстве вакцин».

Над российской вакциной от коронавируса трудились ученые из центра Гамалеи. Отечественная вакцина от нового вируса стала первым зарегистрированным препаратом. Однако вакцине предстоит третье испытание, которое проведут в домашних условиях.

Ранее министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил, что детей в России пока не будут прививать от коронавируса. Нужно дождаться подробных исследований влияния вакцины на детский организм.