«Они „написали“ убийство». Как дело сестер Хачатурян превратилось в масштабную PR-кампанию

Накануне самого громкого за последние годы судебного процесса России телеканал «360» выпустил документальный фильм «Сестры Хачатурян. Они „написали“ убийство». Как признаются авторы, цели в очередной раз обвинить или оправдать дочерей, убивших отца, не было. Основное внимание создатели уделили освещению страшной истории в СМИ и соцсетях.

Герои фильма изучили выдающуюся PR-компанию адвокатов девочек, благодаря которой за два года общество вынесло им оправдательный приговор.

«Мы проследили за тем, как первая новость об убийстве Михаила Хачатуряна попала в инфополе и кто вбрасывал новостные поводы весь следующий год. Дело сестер Хачатурян когда-нибудь будут изучать в учебниках. Фейки, компромат, вбросы — это полномасштабная информационная война, которую адвокаты сестер выиграли почти без сопротивления», — рассказал автор фильма Максим Бойцов.

Впервые зрители увидят эксклюзивные кадры оперативной съемки, которую делали во время допросов Крестины, Ангелины и Марии. Там девочки подробно рассказывают обо всем, что им пришлось пережить. Кроме того, в объектив попали их показания на следственных экспериментах. Зрители узнают, кто придумал нанести себе порезы до убийства и почему ни одна из сестер так и не записала эпизоды насилия со стороны отца.

Герои фильма — не только обвиняемые и их адвокаты. Связанные с убийством истории расскажут те, кто до сих пор уверен, что сестры просто «написали» это убийство — причем задолго до того, как осуществили свой страшный план. Кроме того, родственники Михаила Хачатуряна рассказали, какой корыстный мотив нашли следователи в этом преступлении и почему отказались переквалифицировать дело на самооборону.

У него была наличка, у него были на карточке, которой Крестина онлайн пользовалась, — там были деньги. Большие. В автомобиле были деньги. То есть прежде чем убивать, они его еще и ограбили полностью Наира Хачатурян.

В фильме также поднимают вопрос нашумевшего закона о домашнем насилии, сторонники которого сделали дело Хачатурян своим знаменем. Дебаты о необходимости его принятия ведут уже не первый год. Проект не раз вносили в Госдуму, критиковали, отклоняли, а в ноябре 2019 был опубликовали его новый вариант. В числе его инициаторов выступил адвокат сестер Анатолий Паршин.

Среди противников — церковь и консерваторы. На фоне движения MeToo, которое добралось до России, обсуждение процесса — и приговора, который вынесут Ангелине, Марии и Крестине — из соцсетей и студий телешоу может выплеснуться на улицы. Авторы фильма попытались разобраться, как бытовое убийство может поменять жизнь в стране.