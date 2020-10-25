«Они намерены отомстить». Масштабный конфликт вспыхнул между курдами и казахами под Саратовом

Масштабный конфликт произошел в Саратовской области между представителями курдской и казахской диаспор 19 октября. По словам источника «360», обстановка между ними продолжает накаляться до сих пор .

Источник расказал «360», что и курды, и казахи 19 октября провожали в армию своих людей. Они встретились утром около военкомата. Курды, по своим обычаям, «гладили землю», и в этот момент один из провожающих в армию казаха чуть не наехал одному из курдов на ноги. Собеседник уточнил, что неизвестно, случайно или намеренно он это сделал.

После этого начался конфликт. В распоряжении «360» оказалось видео с места событий.

«Курды побили казахов во время проводов. Это было в понедельник все. А сейчас, получается, казахи, вместе с русскими, начали против курдов войну — отомстит за свой народ», — рассказал источник.

Еще один собеседник «360» сообщил, что власти пока никого не задерживают, чтобы не обострять конфликт.

«Пока пытаются, скажем так, их на разные стороны ответы, чтобы кипиша там не было. Потом, наверное, будут задерживать. Пока идет процесс успокоения, скажем так», — рассказал он.

В пресс-службе ГУ МВД по региону подтвердили РИА «Новости», что в Дергачевском районе области произошел конфликт, в котором участвовали примерно 150 человек курдской и казахской диаспор.

«В результате оперативного реагирования и принятых мер нарушений общественного порядка не допущено, пострадавших среди участников конфликта нет», — сообщили в полиции.

Сейчас уточняются зачинщики конфликта.