ОНФ предложил ввести льготную ипотеку на жилье в энергоэффективных домах

В России предложили делать покупателям квартир серьезные скидки в том случае, если они решили приобрести энергоэффективное жилье классом не ниже В. С таким предложением в Минстрой обратился Общероссийский народный фронт, с документом ознакомились «Известия».

Авторы обращения отметили, что такие меры помогут повысить энергоэффективность новостроек по всей стране. Люди начнут больше экономить на ЖКУ, природные ресурсы будут расходоваться значительно экономнее.

Если инициатива будет утверждена, то застройщикам придется задумываться об энергоэффективности домов еще на начальном этапе строительства. Пока ситуация с этим показателем в новостройках достаточно грустная: энергоэффективность не определена больше чем у половины всех домов.

Энергоэффективный дом — тот, который позволяет жителям тратить как можно меньше энергии. Дома изначально построены так, что они гораздо меньше теряют тепло и не так остро нуждаются в отоплении. Строительство энергоэффективных домов, разумеется, обходится немного дороже, чем возведение обычных новостроек. Потому многие строительные компании просто опускают этот показатель. Жители въезжают в новую квартиру и вынуждены мерзнуть без дополнительных приборов отопления.

Глава проекта «Дом.РФ» Виталий Мутко отметил, что почти 70% российских семей мечтали бы жить в собственном частном доме. Среди 40 миллионов россиян, которые к этому стремятся, пока подобным жильем обзавелись только 18 миллионов жителей страны.