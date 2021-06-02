ОНФ предложил раздать детям нуждающихся планшеты

Глава исполкома ОНФ (Общероссийский народный фронт) Михаил Кузнецов предложил после проведения всероссийской переписи населения передать школьникам из нуждающихся семей электронные планшеты, которые были использованы при переписи. Об этом сообщило «Утро.ру».

«Давайте мы передадим часть этих планшетов многодетным семьям, где действительно у детишек нет этой возможности. <…> 40 тысяч семей у нас не обеспечены необходимой техникой», — уточнил Кузнецов.

Также он рассказал о проекте ОНФ «МногоДарю: компьютеры — детям», который стартовал весной прошлого года в связи с переходом школьников на удаленный формат. По данным издания, к проекту подключилось более 20 некоммерческих организаций и предпринимателей в 40 регионах.