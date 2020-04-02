ОНФ и волонтеры призвали присоединиться к акции взаимопомощи #МЫВМЕСТЕ

Акция началась 21 марта, и к ней уже присоединились более 4,5 тысяч партнеров и 43 тысячи волонтеров. На сайте мывместе2020.рф любой может указать, какую помощь он готов оказать нуждающимся.

Самой популярной помощью оказались транспортные услуги. Сегодня это особенно важно, так как большинство остается на самоизоляции. На втором месте помощь психолога — она нужна тем, кто скучает по прогулкам и устал от информации про коронавирус. Также чаще всего участники акции готовы помочь с юридическими консультациями, доставкой продуктов и онлайн-образованием

Компании предлагают помощь в сфере медицины, информационных и цифровых услуг, например, обеспечение бесплатной сотовой связи волонтерам, задействованным в работе региональных штабов помощи пожилым и маломобильным гражданам.

Помогают и крупные корпорации. Сбербанк в рамках сервиса DocDoc запустил горячую линию психологической поддержки, компания BMW предоставила для передвижения волонтеров 16 машин, Coca-Cola направляет напитки для региональных добровольческих штабов.

Не отстают и представители малого и среднего бизнеса. Компания BeFresh поставила для врачей московских клиник свежие фрукты, Feelz выпустила благотворительную коллекцию Pandemic, полученную прибыль от которой направит в фонд помощи акции #МЫВМЕСТЕ, «Интернет Системы» выделили более 500 сим-карт с бесплатным интернетом для работы волонтеров и экстренных штабов.

Акция показывает, что в нашей стране много отзывчивых организаций и людей, которые не остаются в стороне во время сложных ситуаций.

Штабы добровольцев открылись во всех регионах России. Они помогают пожилым и одиноким людям в бытовых вопросах. Координацией их работы занимаются Общероссийский народный фронт, Всероссийское общественное движение «Волонтеры-медики», Ассоциация волонтерских центров.

Чтобы стать добровольцем можно зарегистрировались через сайт мывместе2020.рф.

Анкеты проходят проверку, после этого желающих обучают технике безопасности, проводят онлайн-обучение по взаимодействию с пожилыми людьми и присоединяются к работе штабов. Волонтеры отрабатывают заявки, поступившие на горячую линию по номеру 8 (800)-200−34−11.