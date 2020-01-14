«Она собственница, а вы никто». В Бийске внучка выгнала бабушку после того, как та переписала на нее квартиру

Галине Дюкаревой из Бийска 80 лет. К такому значительному возрасту женщина накопила солидный жизненный опыт, недвижимость в размере 45 квадратов и двух заклятых врагов в лице дочери и внучки. Благородный поступок обернулся против Галины Александровны. В 2007-м году она решила оформить договор дарения на собственную внучку.

Источник фото: телеканал «360»

Удивительно, но сейчас недвижимость не числится в собственности внучки, потому как она в 2012-м году передарила квартиру родной матери, то есть дочери Галины Александровны.

Источник фото: телеканал «360»

С тех пор начались затяжные конфликты. Дочь и внучка старушки дали недвусмысленно понять: старикам здесь не место.

Источник фото: телеканал «360»

Никто не обижал, просто родная дочь с внучкой собрались и одним прекрасным днем написали иск в суд — на принудительное выселение Галины Александровны.

«Заходим, я нижний ключ-то открываю, не открывается дверь. Я гляжу, а там замок вверху, и все, я осталась на площадке. Я в милицию, милиция приехала, говорят, а мы не имеем права ломать дверь, она собственница, а вы никто», — рассказывает Галина.

Источник фото: телеканал «360»

Одна из соседок поделилась мнением — мол, пенсия у старушки 10 тысяч рублей. Не так давно она получила прибавку в размере пять тысяч к ежемесячной выплате. Вот на эти-то деньги бабушка, по словам соседки, и «шикует». Дочь Галины Александровны, Людмила Цалко, даже жалуется, что бабушка регулярно устраивает пьяные вечеринки, буянит и бьет всю семью.

Источник фото: телеканал «360»

«И в данный момент я даю интервью, а моя дочь лежит в больнице, в третьей, потому что бабушка в 13-м году нанесла ей инсульт», — уверяет дочь Галины Людмила Цалко.

Источник фото: телеканал «360»

Галина Дюкарева проходит назначенную медицинскую экспертизу на вменяемость, хотя исследование, как видно, необходимо не только и не столько самой бабушке.

Шесть судов, две судмедэкспертизы и тонны слез за плечами Галины Дюкаревой. Но старушка держится и до последнего противостоит союзу дочери и внучки.

Источник фото: телеканал «360»

«По законодательству возможна отмена договора дарения в случае, если одаряемый причинил телесные повреждения умышленно своему дарителю», — говорит юрист, представитель Галины Дюкаревой Анна Маевская.

Прошло уже шесть заседаний, однако финальную точку в этой истории ставить пока рано. Но то, что семья выгнала родную мать, бабушку и прабабушку в одном лице на улицу, не поддается никакому оправданию.