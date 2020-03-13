Свое отношение к этой ситуации глава фракции выразил во время беседы с «360». Он уверен: достижения Валентины Терешковой нельзя стереть из истории, потому что они слишком значительные.

Ее заслуги забыть невозможно по одной простой причине. Валентина Владимировна — легендарный человек. Это первая женщина-космонавт, герой Советского Союза, генерал-майор. Она на самом деле прославила всю страну — СССР, а сегодня и Россию — на весь мир. И те подонки, которые сейчас пытаются осквернить ее имя, — это те, кто просто-напросто ничего о ней не знают. Она на самом деле совершила геройский поступок, который был оценен в советское время Сергей Неверов.

Он отметил, что поправки в Конституцию вносят для того, чтобы дать России возможность и право быть еще сильнее. Валентина Терешкова выступила с собственным предложением, которое Госдума и Совет Федерации поддержали и одобрили.

«Она сегодня поддержала президента, который является лидером в мире. Терешкова сказала свою позицию. Хотите с ней считаться, не хотите — но это Терешкова. Кто ее сегодня критикует, вы перед ней никто», — заключил глава «Единой России».