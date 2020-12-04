Жителя Шелехова заподозрили в убийстве своей жены-инвалида. Их сын Степан Скворцов в беседе с «360» признался, что мать могла просить отца ее убить, чтобы «облегчить свою участь». Трагедия в семье произошла год назад, а через несколько дней состоится суд.

«Просила ли его матушка, чтобы он ее убил? Я слышал такое неоднократно. Порой даже как-то плакала она. Это было уже в больнице, я стоял тогда позади двери. И один раз квартире, где они снимали. Больше подобного не слышал. Мне отец позвонил, и я туда к ним приехал, а она уже погибла», — вспоминает сын.

Он объяснил, что официально его родители расписаны не были, но жили вместе. Как выяснилось, женщина болела какое-то время астмой, а потом у нее случился инсульт. Одна сторона тела была полностью парализована. В этот период отец всегда находился с ней, ухаживал, мыл и кормил. Лично ему мать не говорила о желании быстрее умереть.

«Да не мог он ее убить, понимаете. Он не такой человек. Я его знаю, но это другим не объяснишь. <…> Говорят, есть доказательства. Судите, что уже поделать», — рассказал собеседник «360».

Следствие полагает, что гражданский муж задушил жену проводом. Якобы там нашли отпечатки пальцев их обоих. Но сын считает, что провод домашний и наличие следов на нем — нормальное дело.

«Я не думаю, что это серьезное доказательство. <…> Он под домашним арестом больше года. Только начинается рассмотрение дела», — пояснил Степан Скворцов.

Суд назначен в Иркутске на 8 декабря.