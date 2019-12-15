«Она никак не противилась»: фотограф Марат Сафин ответил на обвинения в насилии

Модель и ЛГБТ-активистка Виктория Гуйвик снималась у известного фотографа Марата Сафина, а спустя три года обвинила его в изнасиловании. Мужчина подтвердил интимную связь, но утверждает, что все было по обоюдному согласию.

«Не стану отрицать, что у нас был секс, но это был секс по обоюдному согласию. Я не кричал, не угрожал, не поднимал руку, не шантажировал, не связывал, не удерживал против воли, не закрывал рот, я не насиловал», — написал Сафин в Instagram.

По словам фотографа, он действительно пил вино с моделью в тот вечер, но она сама согласилась выпить. Кроме того, девушка «проявляла инициативу» во время близости.

«Утром мы вместе пошли пить кофе в кафе, обсуждали произошедшее. Главное, о чем переживала Виктория в тот момент, что я был женат. Ни до, ни после, ни во время секса она никак не противилась происходящему», — утверждает Сафин.

В подтверждение своих слов он опубликован скрины переписки с моделью и те сообщения, которые приходили его бывшей супруге.

«Самое обидное в этой ситуации, что толпа людей, не разобравшись (не захотев разбираться) в этой истории, не выслушав мое мнение по этому поводу, сразу же набросилась на меня и близких мне людей», — отметил мужчина.

Несколько дней назад Виктория Гуйвик рассказала о случившемся в Instagram. Она обвинила Сафина в изнасиловании, которое якобы произошло 26 июня 2016 года во время фотосессии. Модель заявила, что ей предложили выпить вина, а затем воспользовались ее состоянием.