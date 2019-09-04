«Она неадекватная»: автохам рассказал о стычке с красоткой из Росгвардии

«Испугалась за ребенка»: самая красивая девушка Росгвардии рассказала о стычке с автохамом Подробнее

«Я отъезжал от торгового центра, а эта дамочка шла со своим ребенком по парковке, посреди дороги, хотя у нее была возможность уйти вправо или влево. Я проехал за ней метра три, ожидая, что она отойдет, потом посигналил — она обернулась. Я руль вправо чуть-чуть поворачиваю — она встает на пути автомобиля, пытаюсь влево — она передо мной опять же встает. Пытался объехать — она мне по зеркалу ударила», — рассказал Дмитрий.

Зеркало сложилось, не разбилось. Однако такой поступок заставил мужчину выйти из автомобиля и вспылить.

«Я вспылил — сказал, что она неадекватная, может, с матерком сказал — не помню уже», — поделился воспоминаниями водитель, заявив, что не бил Храмцову и не наезжал на нее.

Он добавил, что девушка с надменным видом пригрозила ему сводками, поскольку работает в полиции. По словам мужчины, он вел себя корректно, что могут доказать свидетели.

Ранее Храмцова заявила, что ее буквально протаранил мужчина на белой иномарке, когда она шла вместе с ребенком по парковке торгового центра.