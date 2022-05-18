«Она не одна такая». Студентка и инструктор Сасовского училища оказались не единственными любителями секса в небе

Фотографии секса в небе между инструктором и студенткой Сасовского летного училища сделали еще весной 2021 года, однако в Сеть они попали только недавно. Их выложила подруга девушки, с которой та поссорилась. Знакомый с ситуацией источник рассказал «360», что эта история была не единичной, случаев с другими участниками было много — просто они не получили такую огласку.

История произошла весной 2021 года. Собеседник уточнил, что курсантам было жизненно важно получить как можно больше часов налета — чем больше летаешь на самолете, тем быстрее окончишь училище.

«Я был на выпускном курсе и мне нужен был налет, чтобы выпуститься. Но почти весь налет в нашей группе ежедневно уходил ей», — рассказал однокурсник главной героини.

Курсанты быстро выяснили причину такой несправедливости — между студенткой и пилотом-инструктором была любовная связь. Девушка ждала мужчину у машины, его часто замечали около ее дома.

«Суть тут в том, что все это из-за налета на самолете. И она, если честно, не одна такая, было много других случаев. Просто они не получали такую широкую огласку, как эта», — пояснил собеседник.

Источник фото: телеканал «360»

Эта история случилась год назад, но фото всплыли только сейчас. Дело в том, что девушка поссорилась с подругой, и та опубликовала кадры в Сети, сообщил источник «360». Он отметил, что поначалу в Сасовском летном училище хотели замять дело и уволить только инструктора, представив курсантку жертвой. Однако информация дошла до Росавиации, поэтому руководство училища приняло решение отчислить и студентку.

«Ей оставалось отлетать два-три часа из 150 необходимых. В итоге она ушла по собственному желанию, без права на восстановление», — подытожил источник.

Сама студентка отказалась давать комментарий «360». Она заявила, что ей это «невыгодно». Она уточнила, что опубликованная в СМИ информация — ложь.