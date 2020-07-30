«Он зверь». Мама мальчика, получившего пулю от соседа, рассказал о стрелявшем

В барнаульском поселке Приаргунск 27 июля в девятилетнего мальчика выстрелил сосед за то, что ребенок играл около его машины. Следственный комитет задержал мужчину по подозрению в покушении на убийство малолетнего. Мама ребенка Диана Строкина рассказала «360» хронику событий и сообщила, что пулю так и не вытащили.

Женщина поделилась, что в тот день ее сын попросил проиграть на улице подольше. Сама Строкина в это время со своим младшим сыном пошла в баню. И когда мыла голову, услышала выстрел, но сначала значения этому не придала.

«Открывается соседская калитка и оттуда выходит мой мальчик, держащийся за правый бок. Я стою и жду его. Если честно, я подумала, что он упал. Я даже не допускала такой мысли, что в него может выстрелить человек, который живет через дорогу», — рассказал женщина. Позже ребенок показал ей рану. Строкина позвонила мужу, и когда он приехал, родители снова осмотрели ребенка.

«Мы даже подумать не могли, что пуля уйдет так далеко в легкое», — поделилась женщина. После случившегося муж отправился к стрелявшему и пригрозил ему полицией, однако мужчину это не испугало. По словам Строкиной, сосед является предпринимателем и в «деньгах не нуждается». Родители вызвали скорую, потом их сына перенаправили в читинскую больницу, где врачи все еще не вытащили пулю.

Ребенок в присутствии матери и полицейских рассказал, что мужчина стрелял два раза. По версии следствия, сосед стрелял из пневматической винтовки марки Hatsan.

«Он выстрелил в моего ребенка на расстоянии двух метров — это, получается, в лицо. То есть он осознанно хотел его убить», — пояснила Строкина.

Женщина сообщила, что скоро будет суд, которые решит вопрос об аресте стрелявшего. Строкина также рассказала, что мужчина принес справку о том, что у него последняя стадия диабета и ему нельзя находиться в СИЗО.

По словам женщины, к стрелявшему в поселке все относятся хорошо, но у нее есть свое мнение.

«У меня есть информация, что он зверь», — добавила Строкина.