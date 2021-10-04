«Он живет у меня в сумке»: экс-омбудсмен Кузнецова рассказала о своем талисмане

Бывший детский омбудсмен Анна Кузнецова рассказала, что носит в своей сумке игрушечного ежика. Такой талисман есть у всех, кто занимается защитой детства.

«Скажу я вам секрет один. Кто занимается защитой детства, мы дарим друг другу ежиков. Если хотим что-то защитить, то здесь все наши инструменты, все „иголки“ наготове. Вот, он у меня в сумке живет», — рассказала Кузнецова в эфире телеканала «Россия 1».

После этих слов экс-омбудсмен достала из сумки игрушечного ежика и подарила его ведущему.

«Пусть ежик за вами присматривает, чтобы вы делали детям только добро», — сказала Кузнецова после вручения игрушки журналисту.

Анна Кузнецова стала уполномоченным по правам детей в 2016 году. Перед этим она возглавляла несколько благотворительных фондов. В октябре 2021-го президент Владимир Путин освободил Кузнецову от должности детского омбудсмена. Постановление глава государства подписал лично. Кузнецова покинула свой пост в связи с избранием депутатом Госдумы РФ восьмого созыва. Выборы в Государственную думу проходили с 17 по 19 сентября.