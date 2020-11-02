«Он захлебывался от крови». Коллега убитого из-за ссоры в родительском чате раскрыла подробности конфликта

Коллега убитого из-за конфликта в родительском чате в Волгограде Светлана Кондратьева рассказала «360», каким Роман Гребенюк был хорошим другом и отцом. По ее словам, виноватых в его смерти трое, но привлечен к ответственности только один. Близкие и друзья погибшего надеются, что деньги не помогут избежать им правосудия.

«Как человек он был очень искренним, честным. Хороший как друг, товарищ. По работе вообще никаких нареканий. Контактный с людьми <…> Конфликтов никогда не было. Воспитывает один дочку, так они с мамой решили. Там у каждого своя жизнь. <…> Последние два года он воспитывал дочь полностью. Он был в родительском чате, все это контролировал, учебу ее», — вспоминает Светлана.

Она отметила, что все «закипело» из-за задания в родительском чате.

«Но опять же нормальные люди разговаривают, а не приходят убивать. Причем на камеру, где более ста человек свидетелей. Мы, конечно, очень возмущены и надеемся, что виновные понесут наказание», — подчеркнула коллега.

Женщина отметила, что у погибшего помимо дочки остались родители, сестра и старенький дедушка, которого он очень любил и во всем ему помогал.

«Скорее всего, мама Романа возьмет девочку к себе. Потому что у родной мамы другая семья, в принципе, она и не сильно хочет, чтобы та с ней жила. Они никогда не были в браке, жили какое -то время в гражданском, у них родился ребенок и тут же пошел разлад», — рассказала собеседница «360».

Когда девочка пошла в среднюю школу, она начала жить у папы. Но и до этого он ее очень часто навещал и водил в садик, школу, пока не произошло это жестокое избиение. Светлана подробно описала развитие конфликта в чате. Одной родительнице не понравились сообщения Романа, после чего она начала грубить ему и угрожать.

«Женщина сначала мужа подстрекала. В 11:00 утра это началось, в 15:00 дня это уже был конфликт, когда уже угрожал и муж, и брат, в 17:55 они уже пришли, и брат нанес удар. При этом присутствовал муж и был еще кто-то третий», — рассказала она.

По словам Светланы, в руке у этого человека явно было что-то тяжелое, похожее на кастет. Потому что была глубоко рассечена губа, и от удара кровь хлынула из ушей, носа и рта.

«Человек начал захлебываться и хрипеть от крови. Доктор-реаниматолог, который случайно оказался в банке, оказал первую помощь. Перед скорой он даже открыл глаза. Доктор сказал, что все будет хорошо. В скорой его везли уже без сознания», — поделилась коллега.

Операция на голове шла в течение шести часов, шесть дней Роман был в коме. Коллеги и близкие очень надеялись, что он придет в себя. Они даже консультировались с московскими врачами, которые заверили, что операция прошла хорошо и нужно только ждать. Однако мужчина скончался.

В понедельник в память о погибшем около отделения банка в Волгограде прошла акция.

«Я тоже участвовала. У Сбербанка мы поставили фотографию, свечи, положили цветы. Мы взяли в руки фотографию с хештегом, что виновные должны быть наказаны. Мы не хотим, чтобы эти люди с помощью денег смогли откупиться от правосудия, пусть все трое будут наказаны. Почему-то наказан только один. Зачинщики и провокаторы остались в стороне, это мне непонятно», — возмутилась коллега погибшего.

Избиение произошло вечером 23 октября в отделении банка в Центральном районе Волгограда. Драка попала на камеры видеонаблюдения.