Инсайдер заметил, что в школе Даниил был нелюдимым, а его черные и странные шутки всегда были про смерть. По его словам, он считал Монахова психически нездоровым и это было заметно по общению с ним.

«Он в девятом классе еще планировал теракт. В школе об этом рассказали учителям, прибежали сотрудники ФСБ, но ничего не сделали, просто поставили его на учет», — поделился молодой человек.