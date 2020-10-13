«Он в девятом классе еще планировал теракт». Экс-одноклассник — о школьных годах нижегородского стрелка
Бывший одноклассник Даниила Монахова, открывшего стрельбу в Нижегородской области, рассказал «Царьграду», что молодой человек не скрывал своих планов устроить бойню.
Инсайдер заметил, что в школе Даниил был нелюдимым, а его черные и странные шутки всегда были про смерть. По его словам, он считал Монахова психически нездоровым и это было заметно по общению с ним.
«Он в девятом классе еще планировал теракт. В школе об этом рассказали учителям, прибежали сотрудники ФСБ, но ничего не сделали, просто поставили его на учет», — поделился молодой человек.