Рогозин назвал Ельцина предателем. Свой пост он уже удалил

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин написал пост, где назвал экс-президента России Бориса Ельцина патологическим предателем. Через некоторое время он удалил свое сообщение.

Рогозин поднял в Twitter тему заявления вице-премьера Юрия Борисова, который считает, что необходимо выйти на оборонно-промышленный рынок для заимствования технологий. Глава Роскосмоса начал дискутировать с журналистом Дмитрием Губиным, который написал о неприятных моментах жизни в СССР. На это глава Роскосмоса заметил, что страна была великой при Сталине.

«Мы с тобой застали застой и захват КПСС этническими националистами и патологическими предателями типа Ельцина. А до него — лицемерную и бессмысленную перестройку Горбачева», — заявил Рогозин.

Позже ветка обсуждения пропала из соцсети вместе с постом главы госкорпорации.

Ранее Рогозин высказался об идее главы американской компании SрасеX Илона Маска. Маск заявил, что хочет превратить климат Марса в земной, поэтому планирует провести большое количество термоядерных взрывов. В свою очередь, Рогозин сказал, что такая задумка выглядит чудовищно. Более того, он уверен, что Маск просто придумал способ прикрыть выведение ядерного оружия в космос.